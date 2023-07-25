Almanya’da iş dünyası güven endeksi temmuzda geriledi

ifo Institute, Almanya'ya ilişkin Ifo İş Ortamı Güven Endeksi​​​​​​​’nin temmuz ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre temmuz ayında endeks 87,3 seviyesine geriledi.

Ülkede bir önceki ayda endeks 88,6 seviyesinde kaydedilmişti.

Verilere göre ülkede iş dünyası güven endeksi son üç aydır düşüş gösteriyor.

ifo Institute’den yapılan açıklamada, “Özellikle, şirketler işlerinden önemli ölçüde daha az memnun durumda. Alman ekonomisindeki durum daha da kasvetli hale geliyor.” ifadesi kullanıldı.

Almanya’da Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) temmuzda 38,8’e gerileyerek beklentilerin üzerinde daralmıştı.