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Gündem
AA 26.07.2023 19:44

Bakan Yumaklı, BM Habıtat İcra Direktörü Sharif ile görüştü

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, BM-HABİTAT İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Bakan Yumaklı, BM Habıtat İcra Direktörü Sharif ile görüştü

Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede Yumaklı, Türkiye'nin BM-HABİTAT ile son dönemde ivme kazanan işbirliğinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Yumaklı, Habitat Dünya Şehirler Günü Zirvesi'ne ev sahipliği yapmak üzere İstanbul Üsküdar Belediyesinin seçilmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bakanlık olarak sürdürülebilir şehircilik anlamında kent tarımı ve kent ormanlarının yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalar yürütmekteyiz" ifadesini kullandı.

Su kaynakları başta olmak üzere doğal kaynaklar ile doğanın korunması, geliştirilmesi, sürdürülebilir ormancılık, gıda güvenliği ve güvenirliği gibi konuların Tarım ve Orman Bakanlığının sorumluluğunda bulunduğuna işaret eden Yumaklı, bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Bakanlık olarak "Su Verimliliği Seferberliği" başlattıklarına dikkati çekti.

Yumaklı, "Su Verimliliği Seferberliği"nin yine Emine Erdoğan öncülüğünde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kadar önem arz ettiğini kaydederek, "Her iki projeyi de uluslararası platformda dünyaya örnek olacak şekilde sürdürme imkanı bulabileceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu. Bakan Yumaklı, BM-HABİTAT ile işbirliği olanaklarının geliştirilmesi için her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını belirtti.

Türkiye, su ve gıda güvenliği konularında önemli çalışmalar yürütüyor

BM-HABİTAT İcra Direktörü Sharif ise su ve gıda güvenliği konularının tüm dünyada öneminin arttığını işaret ederek, Türkiye'nin bu alanda önemli çalışmalar yürüttüğünü aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen projeleri yakından takip ettiklerini kaydeden Sharif, Tarım ve Orman Bakanlığı ile işbirliğini geliştirmek istediklerini ifade etti.

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İbrahim Yumaklı Birleşmiş Milletler Sıfır Atık
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