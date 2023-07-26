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Gündem
AA 26.07.2023 20:15

Bakan Güler'in yoğun "IDEF 2023" diplomasisi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Tanzanya, Yemen ve Kongo Savunma Bakanları ile görüştü.

Bakan Güler'in yoğun "IDEF 2023" diplomasisi

Bakan Güler, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfınca bu yıl 16'ncısı düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'23) için bulunduğu TÜYAP’ta ikili görüşmeler gerçekleştiriyor.

Bakan Güler fuarın ikinci gününde Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Slavjanka Petrovska, Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, Tanzanya Savunma ve Ulusal Hizmet Bakanı Innocent Lugha Bashungwa, Yemen Savunma Bakanı Tümgeneral Mohsen Muhammed Al Daeri ve Kongo Savunma Bakanı Charles Richard Mondjo ile görüştü.

Güler ayrıca Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Haddad'ı da kabul etti.

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