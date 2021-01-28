Yılın ilk MGK'sı toplanıyor: Sincar'a olası operasyon masada
2021 yılının ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplanıyor. Toplantıda; Karabağ, Suriye ve Libya'daki gelişmeler ile Sincar'a olası operasyon kapsamlı şekilde ele alınacak. Yunanistan ile diyalog süreci ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de masada olacak.
Milli Güvenlik Kurulu Beştepe'de toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda iç ve dış gelişmeler ele alınacak.Terörle mücadele gündemin ilk sırasında.
Sincar'a olası operasyon
PKK'nın Irak'taki varlığı ve buna karşı atılacak adımlar görüşülecek. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bağdat ve Erbil yönetimiyle görüşmelerine ilişkin kurul üyelerine bilgi verecek. Sincar'daki terör varlığını sona erdirmek için atılacak ortak adımlar ele alınacak.
Karabağ, Suriye ve Libya görüşülecek
Karabağ'da ateşkesin korunması için Rusya ile kurulan mekanizmanın yanısıra, Suriye ve Libya'daki son durum da kurulun gündeminde olacak.
Yunanistan ile istişafi görüşmeler değerlendirilecek
Yunanistan ile başlatılan istikşafi görüşmeler ve askeri heyetlerin toplantıları da değerlendirilecek. Bir yandan yürütülecek diyalog süreci diğer taraftan Yunanistan'ın bölgedeki askeri hareketliliği karşısında Türkiye'nin takınacağı tavır masaya yatırılacak.
Türkiye-Avrupa Birliği ikili ilişkilerinde başlatılan süreç de masada olacak.