MGK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.30'da başladı.

Toplantıda iç ve dış gelişmeler ele alınacak. Terörle mücadele gündemin ilk sırasında.

Sincar'a olası operasyon

PKK'nın Irak'taki varlığı ve buna karşı atılacak adımlar görüşülecek. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bağdat ve Erbil yönetimiyle görüşmelerine ilişkin kurul üyelerine bilgi verecek. Sincar'daki terör varlığını sona erdirmek için atılacak ortak adımlar ele alınacak.

Karabağ, Suriye ve Libya görüşülecek

Karabağ'da ateşkesin korunması için Rusya ile kurulan mekanizmanın yanısıra, Suriye ve Libya'daki son durum da kurulun gündeminde olacak.

Yunanistan ile istişafi görüşmeler değerlendirilecek

Yunanistan ile başlatılan istikşafi görüşmeler ve askeri heyetlerin toplantıları da değerlendirilecek. Bir yandan yürütülecek diyalog süreci diğer taraftan Yunanistan'ın bölgedeki askeri hareketliliği karşısında Türkiye'nin takınacağı tavır masaya yatırılacak.

Türkiye-Avrupa Birliği ikili ilişkilerinde başlatılan süreç de masada olacak.