Olay, Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesinde yaşandı.

Öğretim görevlisi Bülend Nami Nomer'in hazırladığı İngilizce Ekonomi final sınavı sorularının şıklarında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakışıksız göndermeler içeren cevaplar yer aldı.

Skandalın ortaya çıkması üzerine Marmara Üniversitesi, Bülend Nami Nomer hakkında idari soruşturma başlattı ve savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Bakan Varank'tan tepki

Öğretim üyesine sosyal medya hesabından tepki gösteren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Üniversiteleri bir bilim merkezi olarak değil de kokuşmuş ideolojilerinin arka bahçesi görenlerin eğitimden anladığı seviyesizlik ortada" dedi.

Varank, "Bu aşağılık politik ağzı rahatça kullanabilmek için, hukuka uygun rektör atamalarını dahi militan eylemine çevirenlerin de asıl derdi budur." diye konuştu.