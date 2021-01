CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, 'militan' kelimesinin anlamını açıkladı, tepkilerin odağındaki sözlerini savundu.

Kılıçdaroğlu, "Sayın Erdoğan'ın 'bütün valiler dava açsın' demesi, 'bütün valiler benim emrimdedir ve AK Parti'nin emrindedir dolayısıyla ben talimat veriyorum, hep beraber dava açın'... Bunun akılla, mantıkla bir ilgisi var mıdır? Devleti politize etmesinler. Kamu görevlilerini politize etmesinler. İşin özü budur." dedi.

"Terörün yanında durulmasını doğru bulmam"

HDP Esenyurt ilçe binasında bulunan terör örgütüne ait belgeler hakkında da konuşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

Elde edilen malzemeler, görüntüler polisin yaptığı baskın sonucu varsa savcılar gereğini yaparlar. Teröre asla ve asla prim verilmesini doğru bulmam, terörün yanında durulmasını doğru bulmam. Teröre her yerde her zaman her ortamda karşı çıktık, karşı çıkmaya da devam edeceğiz. İnsan hayatından daha değerli bir şey yoktur."