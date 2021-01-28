Suriye'de ihtiyaç sahiplerine yönelik insani yardım faaliyetleri yürüten Türk Kızılay ekiplerinin dağıtım programına, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Oğuzhan Erdi Atak ve Türk Kızılay Suriye Çalışmaları Koordinatörü Ayhan Karagül de katıldı.

Bu kapsamda, Tel Abyad'da 100 ihtiyaç sahibi aileye hijyen seti, gıda kolisi ve battaniye verildi. Tel Abyad kent merkezinde, Hayrat Yetimhanesindeki 17 çocuğa da kıyafet yardımı yapıldı.

Türk Kızılay, İdlib ilinin yanı sıra Zeytin Dalı Harekatı, Fırat Kalkanı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerinde insani yardım çalışmaları yürütüyor.



