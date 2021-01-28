Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 13:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Askerlikle ilgili 44 maddelik kanun teklifi komisyonda kabul edildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Askeri mevzuatta bir dizi değişiklik öngören 44 maddelik kanun teklifi Meclis Milli Savunma Komisyonu’nda kabul edildi.
Teklifle birlikte uzman erbaşların özlük hakları iyileştiriliyor.
Emekli askerler Milli Savunma Üniversitesi’nde ders verebilecek.
Askerliğini yapmadan milletvekili seçilenlerin askerliği yapma şartı vekillik süresi bitene kadar ertelenebilecek.
Etiketler: Son Dakika TBMM TBMM Komisyonları
Sıradaki Haber
58 ilde DEAŞ operasyonu: Örgüte 3 yılda 1,5 milyon lira gönderdiler
Yükleniyor lütfen bekleyiniz