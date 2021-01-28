Kültür ve Turizm Bakanlığının, sinema sektörünün geliştirilmesi ve güçlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen "Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda sinema salonlarına verilecek desteğin başvuru şartları ve ödeme koşulları yumuşatıldı.

Başvuru aşamasında istenen koltuk sayısı ve seans gösterim sınırları düşürüldü. Daha önce 60 koltuk olan sinema salonları için verilen bu destek 50 koltuk olarak belirlendi.

Ayrıca sinema salonlarının kapalı olduğu dönemde de destekten faydalanmasına da imkan sağlandı. Bakanlıktan destek alan sinema salonu, yılda en az altı film göstermekle yükümlü olacak.