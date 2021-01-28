Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Almanya’dan kalkan ve güvence tedbirleri kapsamında görev yapan NATO’ya ait E-3A AWACS uçağına, Türk Hava Kuvvetlerine ait KC135R tanker uçağıyla Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldı.

Bu görevle bir NATO uçağına ilk kez gece görevi esnasında havadan yakıt ikmali sağlanmış oldu.