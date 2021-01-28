Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 11:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
NATO uçağına ilk gece ikmali
Türk Hava Kuvvetleri'ne ait KC135R tanker uçağı, ilk kez bir gece görevi esnasında NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına yakıt ikmali yaptı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Almanya’dan kalkan ve güvence tedbirleri kapsamında görev yapan NATO’ya ait E-3A AWACS uçağına, Türk Hava Kuvvetlerine ait KC135R tanker uçağıyla Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldı.
Bu görevle bir NATO uçağına ilk kez gece görevi esnasında havadan yakıt ikmali sağlanmış oldu.
Almanya’dan kalkan ve Güvence Tedbirleri kapsamında görev yapan NATO’ya ait E-3A AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağıyla Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldı. Bu görevle, bir NATO uçağına ilk kez gece görevi esnasında havadan yakıt ikmali sağlanmış oldu. pic.twitter.com/VWuRYIDo0e— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 28, 2021
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı NATO
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