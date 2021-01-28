Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, eski CHP milletvekili Berhan Şimşek'in fitilini ateşlediği, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da tekrarladığı "Valiler, kaymakamlar militan" sözlerine tepki gösterdi:

"Bugün bu ülkenin hakimine, savcısına, valisine, kaymakamına militan diyen birisi militan görmek istiyorsa o döneme baksın. Bu hatırladığımız bu yaşadığımız dönemdeki militanlara baksın. Mahremiyet ifşasını özel hayat komplolarını kaset tezgahlarını yaşam tarzı haline getirenlere baksın. Bu çarpık zihniyetin her sözü aslında, devletin FETÖ militanlarından adım adım büyük kararlılıkla temizlenmesinden duyduğu üzüntüyü ve öfkeyi yansıtmaktadır. Kimse hukuka ve adalete, anayasaya bağlı olarak çalışan hakim ve savcılarımıza militan diyemez. Millet ve milletin iradesi ile kavga edilerek bir yere varılamaz."

Yargı reformu

Bakan Gül'ün gündeminde yargı reformu da vardı.

"İnsan hakları planı çerçevesinde hedeflerimizden birisi kişisel verilerin korunması mevzuatını Avrupa Birliği ile uyumlu hale getirmek. Bu konuda yasa çalışmalarımızın tamamlanacağına inanıyorum."

WhatsApp'ın zorunlu güncellemesi: Ülkelere göre tutum çifte standart

Bakan Gül, WhatsApp'ın zorunlu güncellemesiyle ilgili de "Farklı ülkelerde farklı tutum içerisine girilmesi çifte standarttır." ifadelerini kullandı.