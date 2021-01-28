Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hazırlıkları tamamlanmak üzere olan yeni reform paketlerini Meclis’in takdirine sunmaya başlayacaklarını açıklamıştı.

2019'da başlayan süreç sonrasında yasalaşan 3 paketin ardından gözler Meclis gündemine gelecek 4'üncü pakette.

Paket; kadına karşı şiddetten çevre hakkına, hayvan haklarından adil yargılanma ilkelerine pek çok yargısal ve hukuksal alanı içeriyor.

4'üncü paket hazırlanırken ilgili taraflarla bir araya gelindi. Görüşleri dinlendi, beklentileri not edildi. Hükümetin de öncelikleri dikkate alınarak titiz bir çalışma yürütüldü.

80 sayfalık İnsan Hakları Eylem Planı

Pakette öne çıkan başlıklardan biri İnsan Hakları Eylem Planı. 80 sayfalık taslak bir metin oluşturuldu. O metin hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hem de ilgili Cumhurbaşkanlığı kurullarına sunuldu. Metne son şeklinin verilmesinin ardından İnsan Hakları Eylem Planı açıklanacak.

İnsan Hakları Eylem Planı, vatandaşın hukuki süreçlerini kolaylaştırmak üzere kuruldu. Eylem Planı ile 1 milyonu aşan vatandaş-kamu davaları için ara buluculuk yöntemi gündeme gelecek. Biriken davaların vatandaşı da mağdur etmeyecek şekilde hızla çözülmesine öncelik verilecek. Kamu kurumları arasındaki hukuki süreçler de bu eylem planı ile hızla çözüme kavuşturulacak. Tüm bu süreçlerde hukuk sisteminin çözüm yönü ön plana çıkarılacak.

Gayrimüslimlere kutsal gün ve bayramlarda resmi tatil hakkı

Eylem Planı toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde hazırlandı. Gayrimüslimler için yapılacak düzenleme de o adımlardan biri. Gayrimüslimlere kutsal gün ve bayramlarında resmi tatil hakkı getirilecek.