58 ilde DEAŞ operasyonu: Örgüte 3 yılda 1,5 milyon lira gönderdiler
58 ilde Balıkesir merkezli yürütülen soruşturmada, terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı olduğu belirlenen 148 zanlının örgüte 3 yılda 1,5 milyon lira ulaştırdığı belirlendi. Operasyonda ayrıca, para trafiğini gösteren belgeler de ele geçirildi.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ ile irtibatlı oldukları ve örgüte finans sağladıkları iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan 148 zanlıdan 126'sının işlemleri sürüyor.
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ve örgüte yardım suçundan yürütülen soruşturmada zanlıların, DEAŞ üyeliğinden yargılanan ve Suriye'deki örgüt mensuplarına para aktarmakla görevli M.H.K'ye "bir derneğe bağış" adı altında para gönderdiği tespit edildi.
Suriye ve Irak'taki teröristlere 1,5 milyon lira gönderdiler
İncelemelerde şüphelilerin M.H.K'nin hesabına üç yılda yaklaşık 1,5 milyon lira para yatırdığı, paranın da bu şekilde örgütün Suriye ve Irak'taki mensuplarına ulaştırıldığı belirlendi.
Operasyonda yapılan aramalarda örgütü simgeleyen malzemeler, kitaplar ve para trafiğini gösteren belgeler ele geçirildi.
22 şüpheli aranıyor
Diğer 22 şüphelinin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 148 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmiş, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Komutanlığı ekipleri 58 ilde operasyon başlatmıştı. Ekipler, eş zamanlı operasyonda 126 zanlıyı gözaltına almıştı.