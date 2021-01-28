Bakan Ersoy, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği kente, Vali Ersin Yazıcı, Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, İlçe Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ve beraberindekilerle Olimpos'u ziyaret etti.

Bölgede incelemelerde bulunan ve Olimpos Antik Kentini de gezen Ersoy, plaja inerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Ersoy, yaptığı açıklamada, Olimpos'un Antalya'nın kültür ve turizm alanındaki büyük değerlerinden olduğunu belirtti.

Bakan Ersoy, temaslarının ardından kentten ayrıldı.

