Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 15:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gıda Komitesi toplanıyor: Gündem fahiş fiyat artışı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gıda Komitesi, bu akşam saat 20:00'de gıda fiyatlarındaki gelişmeleri görüşmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığının ev sahipliğinde toplanacak.
Gıda Komitesi'nin bu ay yapacağı rutin toplantıda gıdada yaşanan fiyat gelişmeleri değerlendirilecek.
Komite son durumu görüşmek üzere bir araya gelecek. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ev sahipliği yapacak.
Toplantıya Elvan'ın yanı sıra, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ve Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel de katılacak.
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