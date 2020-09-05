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Yıl başından bu yana 146 terörist ikna yoluyla teslim oldu
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, yıl başından bu yana 146 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Yıldırım operasyonu kapsamında 38 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 63 sığınak ve barınağın imha edildiğini belirtti.
Çataklı, yıl başından bu yana 146 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.
Çataklı, Ağustos ayına yönelik şu bilgileri paylaştı:
Ağustosta terörle arananlar listesinde turuncu kategoride 1, gride 5 teröristin aralarında bulunduğu 81 terörist etkisiz hale getirildi.
Ağustos'ta 7 ton 995 kg esrar, 706 kg eroin, 62 kg kokain, 233 kg metamfetamin, 254 bin 854 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 5 Eylül 2020 Cumartesi 11:48
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