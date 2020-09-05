Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin katılımıyla 6-10 Eylül arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilecek.

Tatbikat Türkiye’den hava, deniz ve kara havacılık unsurlarının da katılımıyla, birleşik, müşterek fiili taarruz, hava hücum, muharebe arama kurtarma harekatı tatbikatı ve eş zamanlı tabur görev kuvveti tatbikatları şeklinde yapılacak.

Açıklamada her yıl planlı olarak yapılan tatbikatın Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek olduğu vurgulandı.