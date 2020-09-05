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Aile hekimlerine ek ödeme yapılacak
1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere Aile hekimlerine 3 ay boyunca aylık 3 bin lira net ek ödeme yapılacak. Aile Sağlığı Merkezleri çalışanlarına ise aylık net 850 lira ek ödeme yapılacak.
Koronavirüse yakalanan Aile hekimlerinin görevde olmadığı günler nedeniyle maaşları kesilmeyecek.
Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına ise aylık net 850 lira ek ödeme yapılacak. 1 Ağustos'tan geçerli olmak üzere Aile hekimlerine 3 ay boyunca net 3 bin lira ek ödeme yapılacak.
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