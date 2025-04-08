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Gündem
TRT Haber 08.04.2025 09:21

Yerlikaya: Kahraman polislerimiz, milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz görevde

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı. Yerlikaya, "Kahraman polislerimiz, milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görevlerini ifa ediyorlar" açıklamasını yaptı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle video mesaj paylaştı.

Videoda, 1963'te mesleğe başlayan emekli polis memuru Mehmet Ali Genç'in, 2024'te mesleğe başlayan polis memurları Enes Taşbayır ve Reyhan Göktekin'e Türk bayrağını öperek teslim ettiği görüntüler yer aldı.

Türk Polis Teşkilatının koskoca bir çınar olduğunu ifade eden Yerlikaya, mesajında şunları kaydetti:

"Asırları aşan onurlu bir geçmiş, milletine adanmış bir yemin. Koskoca bir çınar olan Türk Polis Teşkilatımız 180. yaşında. Bu şanlı üniformayı giyen Mehmet Ali amcamız, Enes ve Reyhan kardeşlerimiz gibi nice kahraman polislerimiz, milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görevlerini ifa ediyorlar. Onlar bir annenin duasında, bir çocuğun umudundalar. Türk Polis Teşkilatımızın yıl dönümü kutlu olsun. Bu hafta polis haftamız. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ve emekli polislerimizi minnetle anıyor; fedakar teşkilat mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum."

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