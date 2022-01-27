Doç.Dr. Afşin Kayıpmaz, Prof. Dr. Hakan Akbulut ile TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Ankara Şehir Hastanesi Klinik Araştırmalar Merkezinde COVID-19 Vektör Aşı Faz 1 çalışması hakkında açıklamalarda bulundu.

Ankara Üniversitesi Kanser Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hakan Akbulut, "Biz virüsün 2 yıl içinde geçireceği 5-6 mutasyonu önceden bilgisayar yardımıyla tahmin edip ona göre tasarımını yaptık. Bu açıdan dünyada bir ilk" dedi.

"Uzun süre bağışıklık sağlayacak"

Prof. Dr. Hakan Akbulut, aşının tüm varyantlara karşı etkili olmasını beklediklerini söyledi:

"Yani omicron da dahil ama tabii kesin sonuçlarını klinik çalışmadan sonra söyleyebileceğiz. Tasarım itibariyla mevcut aşılardan yaklaşık 6-8 kat daha güçlü ve daha geniş kapsamlı olacak şekilde planlandı. Diğer özelliği de uzun süreli bağışıklık oluşturmasını bekliyoruz. 3-4 ayda bir tekrar doz yapmak yerine aşılandıktan sonra ortalama 2 yıl kadar etkili olmasını tasarladık. Ama tabii bütün bunları tasarım olarak söyleyebiliyoruz. Gerçek sonuçları klinik çalışmalar yaptıktan sonra hep birlikte göreceğiz."



