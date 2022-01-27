Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 14:39Son Güncelleme: Kaynak: AA, TRT Haber
İstanbul Havalimanı'ndaki üçüncü pist de kullanıma açıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul Havalimanı'nda kar temizleme çalışmalarının ardından bir pist daha temizlenerek yeniden kullanıma açıldı.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı'nda bir pistin daha hizmete açıldığını duyurdu.
Açıklamada, "İstanbul Havalimanı'nda 18/36 ve 16R/34L pistlerine ilaveten 17L/35R pisti de hizmete açılmış olup, kötü hava koşulları öncesi trafik sayılarına ulaşılmıştır" denildi.
İstanbul Havalimanı'nda 18/36 ve 16R/34L pistlerine ilaveten 17L/35R pisti de hizmete açılmış olup, kötü hava koşulları öncesi trafik sayılarına ulaşılmıştır.— Sivil Havacılık GM (@SHGM) January 27, 2022
İstanbul Havalimanı'ndan bugün 755 uçuşun yapılmasının planlandığı belirtildi.
Etiketler: İstanbul Havalimanı Kar Yağışı
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