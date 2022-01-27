Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı'nda bir pistin daha hizmete açıldığını duyurdu.

Açıklamada, "İstanbul Havalimanı'nda 18/36 ve 16R/34L pistlerine ilaveten 17L/35R pisti de hizmete açılmış olup, kötü hava koşulları öncesi trafik sayılarına ulaşılmıştır" denildi.

İstanbul Havalimanı'nda 18/36 ve 16R/34L pistlerine ilaveten 17L/35R pisti de hizmete açılmış olup, kötü hava koşulları öncesi trafik sayılarına ulaşılmıştır. — Sivil Havacılık GM (@SHGM) January 27, 2022

İstanbul Havalimanı'ndan bugün 755 uçuşun yapılmasının planlandığı belirtildi.