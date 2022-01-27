Salgında baskın hale gelen omicron varyantında, bir alt varyant belirlendi.

Danimarka'da ortaya çıkan ve 'BA.2' olarak adlandırılan omicronun alt varyantı, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, bugüne kadar 40 ülkede tespit edildi.

Fransız uzmanlar, alt varyantın omicrondan daha tehlikeli olmadığı görüşünde.

Ancak bulaşıcılığı yüksek. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener'e göre omicronun alt varyantı salgının kontrolünü geciktirebilir.

Prof. Dr. Şener, "Bu varyantlar işi çok karıştırıyor açıkçası. Hem pik olgu sayısına ulaşmayı hem salgını kontrol altına alınmasını geciktiriyor. Omicronu bastıracak şekilde hızlı bulaş çemberinde olması daha da ilginç. Zamana yayılarak da Türkiye’de de görülecekmiş gibi görünüyor” dedi.

"Filmi başa sarmayı engelleyecek tek şey de yine yaygın aşılama"

Prof. Dr. Alper Şener, yeni varyantlara karşı aşının önemini vurguladı, "3'üncü doz mutlaka yapılmalı" dedi.

“Omicron pikinden sonra ikinci pik, ikinci bir B.A.2 tipi omıcron görebiliriz. Dolayısıyla bu biraz kaygıları arttırıyor. Her yeni varyant geldiğinde filmi başa sarıyoruz. Buradaki temel sıkıntı bu. Bu filmi başa sarmayı engelleyecek tek şey de yine yaygın aşılama. Mutlaka 3. doz aşılarımızdan kopmamalı ve takip etmeliyiz."

Şener, mevcut omicron varyantında yükselme trendinin sürmesinin beklendiğini de söyledi.

