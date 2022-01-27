Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri, Frankofoni ve Yurt Dışındaki Orta Afrikalılar Bakanı Sylvie Baipo Temon ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Hem Rusya’yla hem Ukrayna’yla Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi mekanizmamız var. Ukrayna ile olan zirvemiz Ukrayna’da gerçekleşecek. Rusya ile gerçekleştireceğimiz zirvenin ev sahipliğini ise biz yapacağız.https://t.co/Y4e9CvUf0T pic.twitter.com/Rdda3b4Opr — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 27, 2022

Putin'in Türkiye ziyareti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye davetini kabul ettiği açıklandı.

Çavuşoğlu, Putin'in Türkiye'ye geliş tarihiyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Stratejik İşbirliği Toplantısı için Erdoğan, Putin’i Türkiye’ye davet etti. Ocak ayı uymadı. Kremlin, Putin'in Pekin Olimpiyatları’ndan döndükten sonra tarih verileceğini açıkladı."

Rusya-Ukrayna Gerilimi

Rusya-Ukrayna gerilimi ile ilgili Çavuşoğlu, "Düşüncelerimizi defaatle paylaştık. Böyle bir gerginliğin çatışmaya dönüşmemesi gerektiğini söyledik. Bizim arzumuz bu diyaloğun devam etmesi. Bu telkinlerimizi hem Rusya'ya hem de Ukrayna'ya iletirken, Uluslararası platformlarda da bu duruma çözüm önerilerimizi paylaştık" dedi.

[Rusya-Ukrayna gerilimi]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Düşüncelerimizi defaatle paylaştık. Böyle bir gerginliğin çatışmaya dönüşmemesi gerektiğini söyledik. Bizim arzumuz bu diyaloğun devam etmesi. https://t.co/Y4e9CvUf0T pic.twitter.com/j6jLbs7mwz — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 27, 2022

Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) herkesin davet edildiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Afrika'dan ciddi bir katılım var. Şu ana kadar 45 dışişleri bakanı, artı devlet bakanlarıyla 50 bakan katılımını teyit etti. Latin Amerika bölgesinden 6 ya da 7 bakan teyit etti" diye konuştu.

Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri dahil 30 uluslararası örgüt temsilcisinin de ADF'ye katılacağını kaydederek, "Herkes buranın özgür bir ortam platform olduğunu gördü. Biz de bunu istiyoruz. Yani diplomasiyi ön plana çıkaralım, diyaloğu ön plana çıkaralım, var olan sorunlar da görüşülsün, geleceğe yönelik vizyonlar da ortay konsun" dedi.

"Ermenistan ile güven artırıcı adımlar atılıyor"

Ermenistan ile Türkiye'nin özel temsilcileri Rusya’da bir araya geldi.

Ermenistan'la başlatılan ve Azerbaycan'ın da desteklediği normalleşme sürecinin güven artırıcı adımlarla devam ettiğini söyleyen Çavuşoğlu, bu kapsamda iki ülke özel temsilcilerinin ilk görüşmesini Moskova'da gerçekleştirdiğini söyledi.

Çavuşoğlu, özel temsilcilerin sürekli temas halinde olduğunu ve bundan sonraki toplantıyı kararlaştıracağını aktararak, karşılıklı uçuşların ise şubatta başlayacağını hatırlattı.

Herkesin sesini ADF'de duyurmasını istediklerini vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Ermenistan Dışişleri Bakanı (Ararat Mirzoyan) ve yine Özel Temsilcisi Ruben Rubinyan'ı davet ettik. (Ermenistan Başbakanı Nikol) Paşinyan en son davet ettiğimiz kişilerin ADF'ye katılabileceğini söyledi. Memnun oluruz çünkü Azerbaycan da geliyor. Burada Azerbaycan da düşüncelerini söylesin, Ermenistan da söylesin. Aynı şekilde güven artırıcı adımlarını da bir parçası olmuş olur."