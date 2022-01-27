Salgınla birlikte artan internet alışverişi birçok mağduriyeti de ortaya çıkarabiliyor.

Bunlardan biri de tüketicilere ayıplı mal gönderilmesi.

Yargıtay konu hakkında önemli bir karara imza attı.

Tüketicinin internet üzerinden aldığı malın ayıplı olması durumunda platformu değil, malın üreticisini sorumlu tuttu.

"Platformun sorumlu tutulmaması kararı bağlayıcı değil"

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, kararın bağlayıcı olmadığını belirterek şunları söyledi:

''Elektronik ortamda bir mesafeli satış sözleşmesi imzalıyor, bedelini o firmaya ödüyor, satış portalına duyduğu güvenden ötürü gönül rahatlığıyla internet üzerinden alışveriş yapabiliyorken, şimdi onların sorumlu olmadığına dair bu Yargıtay kararı kafaları karıştırdı."

"İnternette satış yapan firmalar ayıplı maldan sorumludur"

Kararın internet üzerinden ilan veren ama satış yapmayan platformlar için etkili olacağını vurgulayan Ağaoğlu, ''İnternette satış yapan firmalar, bu malı biz üretmedik, biz pazarlamıyoruz diyemezler. Onlar ürünlerin ayıbından da, tesliminden de, bedelinin iadesinden de, cayma hakkının kullanılmasından da ilk dereceden sorumludurlar'' dedi.

Yargıtay'ın, tüketici hakları ile ilgili kararları, sadece tüketici hakem heyetlerine ve birinci derece mahkemelere emsal oluşturuyor.