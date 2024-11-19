'Yenidoğan çetesi' davasında savunmalar sürüyor

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmanın ikinci gününe, organize suç örgütü elebaşı doktor Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 42 sanık ile avukatları katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar ise bulundukları şehirlerdeki adliyelerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Sanık Hakan Taşçı: Hasta bebek 5 gün entübe ise 10 gün gösteriyorduk

Tutuklu hemşire Hakan Doğukan Taşçı, ilaç sattıklarını, bebekleri SGK’dan para alabilmek için nasıl daha uzun süre yoğun bakımda tuttuklarını anlattı. Bebeklere verilmesi gereken ilaçları 3 kez sattıklarını, ilaçları ne kadar çok kullanılmış gösterirlerse hastanenin o kadar çok para aldığını söyledi. Satıştan, örgüt lideri doktor Fırat Sarı’nın pay aldığını belirtti. Taşçı ifadesinin devamında "Hasta bebek 5 gün entübe ise 10 gün entübe gösteriyorduk. Amaç SGK'dan daha fazla para almaktı" dedi.

Şebeke tarafından ölüme sürüklenen 10 bebek 'maktul', 5 kişi ise 'müşteki' sıfatıyla soruşturma dosyasında yer aldı.

Duruşmada savunmasını yapan tutuklu sanık Hasan Basri Gök, Reyap Hastanesi'nde hemşire olarak çalıştığını, hemşiresi olduğu Fırat Sarı'nın son 6 ay şoförlüğünü de yaptığını anlattı.

Mahkeme başkanın, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmeden bebek sevklerinin nasıl yapıldığına ilişkin sorusuna Gök, "Fırat Sarı kendisi alıyordu. Oranın çocuk doktoru ve alan çocuk doktorunun konuşmasıyla oluyordu. Bebek sevklerinden Serdar Yüksel, Gıyasettin Mert Özdemir para kazanıyordu" yanıtını verdi.

Gök, hasta yatışlarının genelde uzun olduğunu, yatışlara sorumlu hekimin karar verdiğini ve SGK'den para almak için genelde uzun yatışlar yapıldığını belirterek, sanıklar İlker Gönen ile Fırat Sarı arasında hastane paylaşımı olduğunu, ikisinin aynı hastanelere bakmadığını belirtti.

Tapelerde geçen "Mehtap çocuğu öldür 50 satürasyonlu çocuk mu olur?" şeklindeki ifadelerinin sorulması üzerine Gök, "Bebeği görmedim, sadece 50 satürasyon bir bebek için çok düşük. Sadece görüşümü belirttim. Normalde böbrekler ve vücut iflas eder öyle bırakılır ama ben bebeği görmedim" şeklinde cevap verdi.

Gök, cumhuriyet savcısının "sağlıklı bebekleri yenidoğana almak için ilaç veriliyor mu?" sorusunu ise "yok" diye yanıtladı.

Sanığın çapraz sorgusu ve sanık avukatlarının savunmasının ardından duruşmaya ara verildi.

Öğle arasının ardından devam eden duruşma, savunmaların alınmasıyla sürüyor.