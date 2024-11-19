Rusya’daki Kuzey Kore askerleriyle ilgili neler biliniyor?

Ekim ayının başında Ukrayna istihbaratının Kuzey Kore askerlerinin Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Kursk kentine geldiğini iddia etmesi, devam eden çatışmalarda yeni bir evre olarak görüldü.

Ukrayna istihbaratı kaynaklı bu iddia, ilk önce ABD, daha sonra da NATO tarafından doğrulandı.

Öyle ki, aralarında generallerin de olduğu 10 binden fazla Kuzey Koreli askerin teçhizatsız olarak gelmesi, çatışmalardaki muhtemel rollerini de tartışmaya açtı.

Askerlerin nasıl bir rol üsteleneceği tartışmaları sürerken, ABD merkezli Bloomberg, Kuzey Kore’nin, Rusya-Ukrayna savaşında Rusya’ya destek amacıyla 100 bin asker göndermeyi değerlendirdiğini öne sürdü.

Ukrayna’nın Güney Kore Büyükelçisi Dmytro Ponomarenko da Kuzey Koreli askerlerin Rusya’nın Kursk bölgesi ile Ukrayna’nın işgal altındaki doğu bölgelerinde konuşlandırılabileceğini ifade etti.

Ponomarenko, bu birliklerin her birkaç ayda bir değiştirileceğini ve savaşın uzun vadeli hedefleri doğrultusunda kullanılacağını ileri sürdü.

Rusya Savunma Bakanlığı’na yakın bir kaynak, böyle bir operasyonun ancak kayıpları telafi edecek bir mekanizmayla mümkün olduğunu belirtti. Aynı kaynak, sözü edilen 100 bin asker rakamının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in savaşın uzun süreceğine dair hazırlığını gösterdiğini ifade etti.

Kuzey Kore’nin bugüne kadar Rusya’ya 10 bin askerin yanı sıra, milyonlarca top mermisi ile diğer mühimmatları sağladığı iddia ediliyor. Ayrıca uzun menzilli roket sistemleri ve topçu mühimmatlarının da Moskova’ya teslim edildiği aktarılıyor.

Peki, Kuzey Kore çatışmalara neden müdahil oldu? Bu birliklerinin çatışma bölgelerinde varlığı hakkında neler biliniyor? Gelin yakından bakalım…

[Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin. Fotoğraf: Reuters]

Kuzey Kore askerleri Rusya'da

Öncelikle şunu belirtmek gerekiyor ki, 20. yüzyılın ikinci yarısına büyük bir savaşla girmiş Kuzey Kore, demir yumrukla yönetilen ve askerlerin her alanda öncü olduğu bir devlet. Askeri kabiliyetlerinin yüksek olduğu bilinse de Kuzey Kore ordusunun 21. yüzyılın savaş ortamına ne kadar ayak uyduracağı belirsizliğini koruyor.

Kuzey Kore askerlerinin, insansız hava araçları (İHA), sensörler ve savaş alanının sürekli gözetlenmesi ile eski ve kanıtlanmış savaş taktikleri ve uzun menzilli hassas topçu roketi kullanımını birleştirmesi gerekecek.

Öte yandan uzmanlara göre Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Ukrayna'daki savaşı takip ederken, olası bir savaşa hazır olmadıklarını veya deneyimsiz askerlerin başına neler geldiğini çok net bir şekilde gördü.

Yeni birlikler Rusya'ya hiçbir askeri ekipman olmadan geldi, bu yüzden Rus modellerini nasıl kullanacaklarını öğrenmeleri gerekecek.

Esasen bu çok büyük bir sorun değil çünkü her iki ülke de Sovyet mirası silahları kullanıyor.

Kuzey Kore ne kazanacak?

Asya’daki ikiz kardeşinin aksine ekonomik zorluklar içinde olan Kuzey Kore, kötü geçen tarım sezonlarının ardından çok ciddi gıda kıtlığı yaşıyor. Uygulanan yaptırımlar ise, dar boğazdaki ülkeyi iyice çıkmaza sürüklüyor.

[Ukrayna'daki çatışmaların Kuzey Koreli askerleri modern savaş deneyimi kazandırması bekleniyor. Fotoğraf: Reuters]

İşte, Rusya’ya gönderilen askerler bu açıdan önemli. Zira Moskova’nın asker başına 2 bin dolar ödeme yapacağı aktarılıyor.

Öte yandan Kuzey Kore, Rusya'ya büyük miktarda 122 mm’lik ve 152 mm’lik top mühimmatının yanı sıra, havan mermileri ve Rusya'nın topçu sistemleri için roket sağlıyor.

Esasında Rusya’ya verilen bu mühimmatların kalitesi oldukça düşük. Ukrayna sahasındaki tecrübeler, yarısından fazlasının başarısız olduğunu gösterdi. İşte, bu nedenle Rusya, Kuzey Kore’ye teknik personel gönderdi. Yani, Kuzey Kore Moskova ile iş birliğinin meyvelerini mühimmat kalitesini artırarak da almış olacak.

Yine Rusya, Kuzey Kore’nin yeni uzay programına, uydularını ve onları taşıyan roketleri güncelleme konusunda yardımcı olarak destek sağlayabilir.

Diğer taraftan Kuzey Kore paha biçilmez bir şey daha kazanıyor: Modern bir savaşta muharebe deneyimi.

Peki, Rusya bu iş birliğinden Moskova ne elde ediyor?

Rusya ne kazanıyor?

Rusya, Ukrayna'nın Kursk'a yönelik ani ve beklenmedik saldırısını ve Donetsk'e yönelik hamlesini püskürtmek için büyük çaplı hazırlıklar yaptı.

Öyle ki, Ukrayna'yı güney Rusya'da kontrol altına almayı başardı ve Donetsk'te yavaş yavaş ilerliyor.

Ancak bu geri dönüşün bedeli büyük oldu.

Bu operasyonlarda tahmini 80 bin asker öldürüldü veya yaralandı. Bu, günde yaklaşık bin 200 zayiat anlamına geliyor. Aylarca süren bu saldırıların ardından Kuzey Kore askerlerinin Kursk’a konuşlanması tam da Rusya’nın istediği hamle olabilir.

[Ukrayna bahar aylarında başlattığı saldırılarda birçok Rus kasabasını ele geçirmişti. Fotoğraf: Reuters]

Kuzey Kore askerleri savaşın gidişatını nasıl etkileyecek?

Uzmanlar Kuzey Kore ile Rusya arasındaki bu iş birliğinin hem yakın gelecekte hem de uzun vadede etkileri olacağı konusunda hem fikir.

Özellikle Ukrayna Savaşı’nı bitireceğini vadeden Donald Trump’ın ABD’de başkanlık koltuğuna oturması, müzakere sürecinin başlaması konusundaki beklentileri artırdı. Öyle ki, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile savaşın 2025 yılında diplomatik yollarla sona ermesini umduğunu söyledi.

Bu beklenti, tarafların müzakerelere hangi pozisyonda katılacağını daha da önemli kılıyor.

Bilindiği üzere, Ukrayna, yaz aylarında ani bir hamleyle Rusya'ya saldırdı ve bazı bölgelerini işgal etti.

Rusya, Donetsk'ten kuvvetlerini geri çekmek zorunda kaldı. Zayıf ve hazırlıksız kuvvetlerini, Pasifik filolarından ve Rusya'nın diğer bölgelerinden gelen birliklerle takviye ederek Ukrayna'nın ilerleyişini yavaşlattı ve durdurdu.

İşte tam da bu sırada, Kuzey Kore askeri Kursk’ta konuşlandı.

Rusya, Ukrayna güçlerini sınıra kadar geri püskürtmeyi başarırsa, Ukrayna nihai barış görüşmelerinde önemli bir pazarlık kozunu kaybedebilir.

Öte yandan Kursk’ta Kuzey Koreli askerleri kullanan Rusya, çatışmaların odak noktası olan Donetsk'te savaşmak üzere on binlerce Rus askerini sevk edebilir.

Bu durum, Rusya'nın tüm bölgeyi ele geçirme şansını önemli ölçüde artırabilir.

Uzmanlara göre, yıllardır süren çatışmalar, tarafların sahadaki pozisyonları ve dünyadaki değişimler de göz önüne alındığında Kuzey Kore’nin asker desteği, Ukrayna-Rusya savaşında önemli bir kilometre taşı.