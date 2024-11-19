Parçalı Bulutlu 12.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.11.2024 13:12

Katil İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki saldırılarında 3 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde düzenlediği iki ayrı saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Katil İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki saldırılarında 3 Filistinli hayatını kaybetti

Cenin Valisi Kemal Ebu er-Rabb yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin bu sabah Cenin'in Kabatiya beldesinde bir evi kuşatıp bombaladığını ifade etti.

Vali Ebu er-Rabb, İsrail askerlerinin saldırısında 2 Filistinlinin hayatını kaybettiğini aktarırken baskın sırasında kentin altyapısı ve sokaklarının tahrip edildiğini kaydetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre ise İsrail Özel Kuvvetleri, Cenin'in güneyinde bir evi kuşattı. İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Takviye kuvvetlerin gelmesinin ardından kuşatılan evin bombalandığı belirtildi.

Öte yandan, İsrail askerleri Beytüllahim, El Halil, Nablus ve Ürdün Vadisi bölgelerine baskınlar düzenleyerek bazı evlerde arama yaptı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

ETİKETLER
Batı Şeria İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Güney Kore, G20 Liderler Zirvesi'nde, Kuzey Kore ve Rusya arasındaki askeri iş birliğini kınadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:36
Türkiye'de 10 ayda yaklaşık 1,8 milyon kruvaziyer yolcusu ağırlandı
14:32
Rusya Merkez Bankası'ndan faiz indirim hazırlığı
14:31
5 ayrı suç örgütüne operasyon: 99 şüpheli tutuklandı
14:30
Soykırımcı İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ni bir kez daha vurdu
14:28
Katil İsrail'in 410 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 43 bin 972'ye yükseldi
14:13
Rusya’daki Kuzey Kore askerleriyle ilgili neler biliniyor?
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de günlük yaşam
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de günlük yaşam
FOTO FOKUS
Usülsüz avlandılar, dronla işte böyle yakalandılar
Usülsüz avlandılar, dronla işte böyle yakalandılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ