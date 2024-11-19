Parçalı Bulutlu 12.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.11.2024 13:03

Güney Kore, G20 Liderler Zirvesi'nde, Kuzey Kore ve Rusya arasındaki askeri iş birliğini kınadı

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un, Brezilya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde, Kuzey Kore ve Rusya arasında büyüyen askeri iş birliğini "şiddetle" kınadığı bildirildi.

Güney Kore, G20 Liderler Zirvesi'nde, Kuzey Kore ve Rusya arasındaki askeri iş birliğini kınadı

Yonhap'ın haberine göre, Ulusal Güvenlik Başdanışmanı Kim Tae-hyo, yaptığı açıklamada, Yoon'un, G20'de Pyongyang ve Moskova'yı askeri iş birliğini derhal durdurmaya çağırdığını belirtti.

Kim, Yoon'un, söz konusu iki ülke arasında derinleşen askeri iş birliğini "şiddetle" kınadığını ve buna karşı sert bir uyarı yayımlamak için ülkelere birlik olma çağrısında bulunduğunu aktardı.

Öte yandan, Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'nin de Yoon'un bu askeri iş birliğine yönelik itirazlarına katıldığını vurgulayan Kim, bu ülkelerin, Kuzey Kore'nin Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşa müdahil olmasının küresel güvenlik üzerindeki daha geniş etkilere yol açacağına dair endişelerini de paylaştığını ifade etti.

Kuzey Kore ve Rusya iş birliği

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziranda, Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.

ABD ve NATO'dan ekim sonunda yapılan açıklamalarda, Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker gönderdiği ve bunların Ukrayna sınırına yakın Kursk bölgesinde konuşlandırıldığı belirtilmişti.

ETİKETLER
Güney Kore Kuzey Kore Rusya
Sıradaki Haber
Musk ile ABD Başkanlığına seçilen Trump'ın hukuk danışmanı arasında gerilim iddiası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:36
Türkiye'de 10 ayda yaklaşık 1,8 milyon kruvaziyer yolcusu ağırlandı
14:32
Rusya Merkez Bankası'ndan faiz indirim hazırlığı
14:38
Akan trafikte ani fren yaptı, tehlikeli şerit değiştirdi: Polisten kaçamadı
14:31
5 ayrı suç örgütüne operasyon: 99 şüpheli tutuklandı
14:30
Soykırımcı İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ni bir kez daha vurdu
14:28
Katil İsrail'in 410 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 43 bin 972'ye yükseldi
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de günlük yaşam
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de günlük yaşam
FOTO FOKUS
Akan trafikte ani fren yaptı, tehlikeli şerit değiştirdi: Polisten kaçamadı
Akan trafikte ani fren yaptı, tehlikeli şerit değiştirdi: Polisten kaçamadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ