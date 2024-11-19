Güney Kore, G20 Liderler Zirvesi'nde, Kuzey Kore ve Rusya arasındaki askeri iş birliğini kınadı

Yonhap'ın haberine göre, Ulusal Güvenlik Başdanışmanı Kim Tae-hyo, yaptığı açıklamada, Yoon'un, G20'de Pyongyang ve Moskova'yı askeri iş birliğini derhal durdurmaya çağırdığını belirtti.

Kim, Yoon'un, söz konusu iki ülke arasında derinleşen askeri iş birliğini "şiddetle" kınadığını ve buna karşı sert bir uyarı yayımlamak için ülkelere birlik olma çağrısında bulunduğunu aktardı.

Öte yandan, Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'nin de Yoon'un bu askeri iş birliğine yönelik itirazlarına katıldığını vurgulayan Kim, bu ülkelerin, Kuzey Kore'nin Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşa müdahil olmasının küresel güvenlik üzerindeki daha geniş etkilere yol açacağına dair endişelerini de paylaştığını ifade etti.

Kuzey Kore ve Rusya iş birliği

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziranda, Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.

ABD ve NATO'dan ekim sonunda yapılan açıklamalarda, Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker gönderdiği ve bunların Ukrayna sınırına yakın Kursk bölgesinde konuşlandırıldığı belirtilmişti.