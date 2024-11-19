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Dünya
Reuters 19.11.2024 12:44

Windsor Kalesi’ne hırsız girdi

İngiltere Prensi William, eşi Kate Middleton ve üç çocuklarıyla uyurken Windsor Kalesi’ne iki maskeli hırsızın girdiği ortaya çıktı. Çalıntı araçlarla araziye giren hırsızlar aranıyor.

Windsor Kalesi’ne hırsız girdi
[Fotograf: Reuters]

İngiltere'de kraliyet ailesine ait Windsor Kalesi'ne giren iki maskeli hırsızın geçen ay kaledeki ambarda bulunan iki aracı çaldığı belirtildi.

İngiltere basınına yansıyan haberlerde, Kral 3'üncü Charles ve eşi Kraliçe Camilla'nın olay sırasında kalede olmadığı ancak Prens William ve eşi Kate'in o esnada Windsor Kalesi'nin bulunduğu bölgenin bir parçası olan Adelaide isimli yazlık evde olduğuna inanıldığı belirtildi.

Reuters'ın aktardığına göre, iki hırsız, gece saatlerinde çalıntı bir kamyonla kalenin kapısından girdi, ardından yaklaşık 2 metre boyundaki çitlere tırmandı. Yerel emniyet yetkilileri, polise başkent Londra'nın batısındaki Windsor'daki Kraliyet Mülkü'de 13 Ekim günü gece yarısından hemen önce hırsızlık ihbarı yapıldığı bilgisini verdi. Buna göre, şüpheliler çiftlik binasına girerek bir siyah araç ile kırmızı bir ATV tipi aracı çaldı. 

Soruşturma devam ediyor

Thames Vadisi Emniyet Müdürlüğü, konuyla ilgili olarak eposta ile yaptığı açıklamada, hırsızların daha sonra Old Windsor/Datchet bölgesine doğru kaçtığını, olayla bağlantılı olarak henüz kimsenin gözaltına alınmadığını ve olaya ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Buckingham Sarayı, hırsızlık olayıyla ilgili yorumda bulunma taleplerini reddetti. 2021 yılında da bir kişi, kalenin bulunduğu bölgede elinde bir arbalet ile yakalanmış, İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'i öldürmek istediğini söylemişti. 

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