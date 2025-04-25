"Yenidoğan çetesi" davasında 4. duruşma sürüyor

Yenidoğan Çetesi’ne düzenlenen 2'nci dalga operasyona ilişkin iddianame geçtiğimiz günlerde tamamlandı.

Çete lideri Fırat Sarı’yla birlikte hareket ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik hazırlanan ve ana dava dosyasıyla birleştirilen iddianame ile sanık sayısı da 58’e yükseldi.

29'u tutuklu 58 kişinin yargılandığı davanın 4'üncü duruşması, Bakırköy 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor.

Duruşmada tanık beyanları alındı, sanıklar bu beyanlara karşı savunmalarını yaptı.

Tanık doktor Seçkin Demirci, hastanede yer olmamasına rağmen bebek kabul edildiğini, bu durumu CİMER'e bildirdiğini söyledi.

Toplam 10 hastanenin ruhsatı iptal edildi

Duruşmanın dünkü oturumunda savcıyı tehdit soruşturmasında adı geçen Mustafa Kemal Zengin ilk kez hakim karşısına çıkmıştı.

Soruşturma kapsamında İstanbul'da 9, Tekirdağ Çorlu'da 1 hastanenin ruhsatı iptal edildi.

Soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i makamında ölümle tehdit edenler tutuklandı.

İddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve Gıyasettin Mert Özdemir'in, çeşitli suçlardan toplamda 582 yıl 9’ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.