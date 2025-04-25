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TRT Haber 25.04.2025 18:32

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzonspor'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Gençlik Ligi yarı final maçında Avusturya temsilcisi Salzburg'u 2-1 yenerek finale yükselen Trabzonspor'u kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzonspor'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, UEFA Gençlik Ligi yarı final maçında Salzburg'u 2-1 mağlup ederek finale yükselen Trabzonspor U19 Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde şu ifadelerini kullandı:

"Sadece Trabzon için değil tüm Türkiye için hayırlı olsun"

"Özellikle de 2 golün ikisi de tek kelimeyle birbirinden güzeldi, muhteşemdi. Tabii Salzburg'daki bütün Trabzonlu hemşehrilerim, onlar da orada U19'u yarı finalde yalnız bırakmadılar. Onların tribün heyecanı, maç sonu heyecanı gerçekten her türlü takdirin üzerindeydi. Hemşehrilerimi de kutluyorum. 'Sadece Trabzon değil, tüm Türkiye için hayırlı olsun.' diyorum. Şimdiden final için de kendilerine başarılar diliyorum".

Erdoğan, futbolcuların da kendisini duyduğunun belirtilmesi üzerine, "Onların gözlerinden öpüyorum." dedi.

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