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TRT SPOR 25.04.2025 17:36

Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı UEFA Gençlik Ligi'nde finale yükseldi

Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, UEFA Gençlik Ligi Yarı Final maçında Avusturya'nın Salzburg takımını 2-1 yendi ve finale yükseldi. Bordo-mavili temsilcimiz, organizasyonda finale yükselme başarısını gösteren ilk Türk ekibi oldu.

Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı UEFA Gençlik Ligi'nde finale yükseldi
[Fotograf: AA]

İsviçre'nin Nyon kentindeki Colovray Stadyumu'nda oynanan maçta Trabzonspor sevindi.

Bordo-mavili temsilcimiz, 73. dakikada Yiğit Kemal Turan'ın ile 89'da Boran Başkan'ın golleriyle mücadeleyi 2-1 kazandı ve finale yükseldi.

Salzburg'un tek sayısını; 85'te Mellberg kaydetti. Öte yandan Avusturya ekibinde Lukic, 39. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı UEFA Gençlik Ligi'nde finale yükseldi

"Fırtına", finalde AZ Alkmaar - Barcelona eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Bordo mavililer eleme gruplarından geldiği turnuvada Juventus, Atalanta ve çeyrek finalde Inter gibi köklü ekipleri eledi. Son olarak Salzburg'u da deviren Trabzonspor, turnuvada finale yükselme başarısını gösteren ilk Türk ekibi oldu.

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