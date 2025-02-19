'Yenidoğan çetesi' davasında 3. duruşma

Yenidoğan çetesi davasında üçüncü duruşma sanık savunmalarının alınmasıyla sürüyor.

47 sanıkla başlayan davada, örgütyöneticisi İlker Gönen’in tutuklu bulunduğu cezaevinde intiharı sonrası sanık sayısı 46'ya düştü.

Gönen’in avukatı Aydın Mantar, sanık Fırat Sarı’nın da avukatı olduğunu belirterek söz aldı,, duruşmaların kapalı yapılmasını talep etti.

Duruşmada tanıklar dinleniyor

Tanık sıfatıyla söz alan hemşire Şenay Çalıkoğlu,, Opera isimli bebeğin hastaneye entübe halde getirildiğini söyledi.

Mahkeme başkanının "para alındığına dair duyumun var mı" sorusuna "direkt bilgim yok ama ortalıkta günlük 20 bin lira alındığı söyleniyordu" diye yanıt verdi.

Tanık doktor Oktay Torun, yoğun bakımda çalışmadığını, Kaya bebeğe müdahale etmediğini söyledi.

Sanık avukatın "epikrizde imzanız var" sözü üzerine ise "Ben Kaya bebeği hiç görmedim. Elektronik imza yanımdadır. Biri alıp imzaladıysa, hastane yönetimi alıp imzalamıştır" dedi.

Duruşma tanıkların dinlenmesiyle devam ediyor.