Haber Giriş: 2 Ocak 2022 Pazar 19:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yeni vaka sayısı 33 bin 520
Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 836 koronavirüs testi yapıldı, 33 bin 520 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi yaşamını yitirdi.
60 YAŞ ÜZERİ RİSK ALTINDA. Son 1 ay içindeki verilere göre, kayıplarımızın %87,2’si vakaların %16,8’i arasından oldu. Ölüm oranı yüksek bu grup, 60 yaş üzerindekilerle kronik hastalığı olanlardır. Büyükler, kronik hastalığı olanlar kendilerini koruma altına almalıdır. Mutlaka. pic.twitter.com/1rPIlwdHbd— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 2, 2022
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