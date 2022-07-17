Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yeni haftada yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Karadeniz kıyıları ile Marmara'nın kuzeybatısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların haftanın ilk günü Marmara'nın kuzey batısı, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Orta Karadeniz'in tamamında sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Yağışlar haftanın kalan günleri Doğu Karadeniz kıyılarınde etkili olmaya devam edecek. Kalan kesimlherin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın yeni haftada genellikle kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara’nın güneybatısı, Ege kıyıları, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun iç ve güney kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinde, Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere, Doğu Anadolu ve Ege'nin güney kesimleri ile Batı Akdeniz'de mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

En yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 27-29, İstanbul'da 28-31, Muğla'da 39-42, Diyarbakır'da 40-42, Samsun'da 27-28, İzmir'de 34-37, 36-40 derece civarında seyredecek.