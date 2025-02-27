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Gündem
TRT Haber 27.02.2025 19:34

Yazıcı: Terörü bitirecek her adım, her çağrı kıymetlidir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İmralı'dan terör örgütü PKK'ya "silah bırakma" çağrısıyla ilgili olarak, "Ülkemizi ‘Terörsüz Türkiye’ hedefine ulaştıracak, terörü bitirecek her adım, her çağrı kıymetlidir" dedi.

Yazıcı: Terörü bitirecek her adım, her çağrı kıymetlidir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İmralı'dan terör örgütü PKK'ya "silah bırakma" çağrısını değerlendirdi. 

Yazıcı, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ülkemizi 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaştıracak, terörü bitirecek her adım, her çağrı kıymetlidir. Tüm unsurlarıyla birlikte terör örgütüne silah bırakma ve fesih çağrısının önemli bir adım olduğunu değerlendiriyoruz. Bu toprakların mayasında birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma vardır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin açtığı tarihi fırsat penceresi temennimiz odur ki heba edilmemelidir."

İmralı, PKK'ya silah bırakma çağrısı yaptı
İmralı, PKK'ya silah bırakma çağrısı yaptı

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