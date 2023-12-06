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TRT Haber 06.12.2023 14:25

Yazar ve siyaset bilimci Mustafa Çalık hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yazar ve Siyaset Bilimci Mustafa Çalık'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yazar ve siyaset bilimci Mustafa Çalık hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Uzun zamandır tedavi altında olan Yazar ve Siyaset Bilimci, inandığı değerleri yüksek sesle savunması ile hatırlayacağımız Mustafa Çalık'ı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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