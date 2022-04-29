Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ramazan Bayramı öncesinde ödemesi yapılan mayıs ayı yaşlı aylığı ve engelli aylıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 833 milyon TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yapacaklarını kaydeden Bakan Yanık, 653 milyon TL de engelli aylıklarını hesaplara yatıracaklarını aktardı.

Toplam 1 milyar 486 milyon lira ödeme yapılacak

Ramazan Bayramı’nın birlik, beraberlik ve huzur içerisinde geçmesini dileyen Bakan Yanık, “Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Toplam 1 milyar 486 milyon lira tutarında ödemeyi gerçekleştirmiş olacağız” dedi.