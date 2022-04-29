Haber Giriş: 29 Nisan 2022 Cuma 10:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılıyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ramazan Bayramı nedeniyle mayıs ayı yaşlı ve engelli aylıklarının bugün hesaplara yatırılacağını açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ramazan Bayramı öncesinde ödemesi yapılan mayıs ayı yaşlı aylığı ve engelli aylıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yaklaşık 833 milyon TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yapacaklarını kaydeden Bakan Yanık, 653 milyon TL de engelli aylıklarını hesaplara yatıracaklarını aktardı.
Toplam 1 milyar 486 milyon lira ödeme yapılacak
Ramazan Bayramı’nın birlik, beraberlik ve huzur içerisinde geçmesini dileyen Bakan Yanık, “Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Toplam 1 milyar 486 milyon lira tutarında ödemeyi gerçekleştirmiş olacağız” dedi.
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