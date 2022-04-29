Haber Giriş: 29 Nisan 2022 Cuma 09:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Muş'ta Eren Abluka-8 operasyonu başlatıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Muş'ta 588 personelin katılımıyla Eren Abluka-8 Şehit İnfaz Koruma Memuru Cengiz Yiğit Operasyonu başlatıldı.
Operasyonu İçişleri Bakanlığı duyurdu. PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek için başlatılan Eren operasyonları 'Abluka' adı altında sürüyor.
Muş'ta 588 personelin katılımıyla Eren Abluka-8 Şehit İnfaz Koruma Memuru Cengiz Yiğit Operasyonu başlatıldı.
Operasyonda Muş İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH), jandarma komando ve güvenlik koruculardan oluşan 42'si operasyonel tim 588 personel görev alıyor.
Etiketler: Eren Operasyonları Muş İçişleri Bakanlığı Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
BBP Genel Başkanı Destici'den Özgür Özel'e tepki
Yükleniyor lütfen bekleyiniz