Mavi Vatan'da denetim yerli üretim botlara emanet. Sahil Güvenlik Komutanlığı, devriyelerinin büyük bölümünü bu botlarla sürdürüyor.

Serinin en yeni modeli Kontrol Bot-10, 30 Mart'ta Çanakkale Eceabat Akbaş'ta göreve başladı.

Botu, TRT Haber seyir halinde görüntüledi. Termal kamera elektronik harita ve radar sayesinde oldukça geniş bir alanı gözetleme kapasitesine sahip bot, tamamen yerli ve milli imkanlarla üretildi

Daha hızlı ve daha güçlü

35 deniz miline çıkabilen Kontrol Bot-10 sayesinde müdahale, daha hızlı ve etkin. Yerli ve milli imkanlarla üretilen kontrol bot 10'un en dikkat çekici özelliğiyse yüksek manevra kabiliyeti.

Son seri yerli bot, su jeti ve aktif stabilizasyon sistemine sahip. Bu sayede, olumsuz deniz ve hava şartlarında da görev yapabiliyor.

107 botun hizmeye alınması planlanıyor

Astsubay Tim Komutanı Hüseyin Gökhan Aytepe, botla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Her biri 450 beygir güç üreten 2 adet ana makine ve kurtarma platformu bulunmakta olup 14 kazazede taşıyabilmektedir. İnşa aşamasında yapılan mukavemet testleri ile de yapısal olarak sağlamlığını ispat etmiştir."

Kontrol Bot-10’un boyu 12 metre, eni yaklaşık 4 metre. 6'lı seri halde üretiliyor. Bu seri yaklaşık 2 ayda tamamlanıyor.

Üretici tersanenin 2024 sonuna kadar Sahil Güvenlik Komutanlığı’na 107 tane Kontrol Bot teslim etmesi öngörülüyor.

Haber: Altuğ Acer

Kamera: Mustafa Aydın Gül