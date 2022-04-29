Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 156 milyon 585 bin liralık destek ödemelerini bugün üreticilerin hesaplarına aktaracaklarını duyurdu.

Bakan Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"156 milyon 585 bin liralık destek ödemelerini bugün 18.00’den sonra üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."

Kirişci, ödemenin 143 milyon 883 bin lirasının arılı kovan desteği, 10 milyon 827 bin lirasının bitki karantinası tazminatı desteği, 812 bin 481 lirasının sertifikalı tohum kullanım desteği, 192 bin 300 lirasının çam balı telafi desteği, 45 bin lirasının damızlık ana arı desteği, 688 bin lirasının düve alım desteği, 136 bin lirasının ise yangın ve selden zarar gören kovan desteği kapsamında ödeneceğini ifade etti.