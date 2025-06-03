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TRT Haber 03.06.2025 11:24

Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kurban Bayramı dolayısıyla haziran ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarını öne çektiklerini belirterek, yaklaşık 6 milyar 300 milyon lira ödemenin hesaplara yatırıldığını bildirdi.

Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşlı ve engelli aylıkları ödemesinin öne çekilmesi müjdesinin ardından detayları paylaştı.

Yaklaşık 1 milyon 350 bin vatandaşa engelli ve yaşlı aylığı ödemesi yapılacağını aktaran Göktaş, "Bu kapsamda 3 milyar 506 milyon lira tutarında yaşlı aylığı ve 2 milyar 769 milyon lira engelli aylığını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık." bilgisini verdi.

Göktaş, Bakanlık olarak engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum"

"Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda Kurban Bayramı dolayısıyla haziran ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının ödemesini öne çekerek hesaplara yatırdık. Böylece yaklaşık 6 milyar 300 milyon lira ödeme yapmış olduk. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

ETİKETLER
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelliler Kurban Bayramı Mahinur Özdemir Göktaş
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