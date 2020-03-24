Haber Giriş: Kaynak: AA
Yaşlı adama zorla maske takan kişi gözaltında
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bağcılar'da çekilen görüntülerde, sosyal medyada yayılarak birçok kesimin tepkisini toplayan olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
Bağcılar'da, yaşlı bir vatandaşa zorla maske takıp başına kolonya döken şüpheli gözaltına alındı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kişinin yaşlı bir vatandaşı durdurup zorla maske taktığı ve başına kolonya döktüğü görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine soruşturma başlattı.
Hakkında gözaltı kararı çıkarılan şüpheli O.K. yakalandı.
Bu arada, sosyal medyada hızla yayılan görüntülere birçok vatandaşın tepki gösterdiği görüldü.
Etiketler: son dakika maske kolonya BağcılarSon Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 20:09
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