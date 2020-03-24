Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında özveriyle çalışan sağlık çalışanları toplu taşıma hizmetine ücret ödemeyecek.

Sağlık personeli Belediyelere bağlı toplu taşıma araçları ile Başkentray, Marmaray ve İzban'dan da ücretsiz yararlanacak.

Ayrıca zaman kaybını önlemek ve başka sağlık kuruluşlarına görevlendirilen sağlık çalışanları bulundukları sağlık kuruluşuna yakın olan kamu sosyal tesislerinden de ücretsiz yararlanabilecek.

Ek ödenekler tavandan yapılacak

Koronavirüsle mücadele kapsamında yoğun mesaiyle ve büyük fedakarlıklarla çalışan sağlık çalışanlarına 3 ay ek ödemeleri tavandan yapılacak. Ayrıca sağlık çalışanları toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanacak.

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre,1 Marttan geçerli olmak üzere sağlık çalışanlarının ek ödenekleri 3 ay boyunca tavandan yapılacak.

Ödeneğin kapsamı ve oranı Sağlık Bakanı tarafından belirlenecek.