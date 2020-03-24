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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yargıtay Başkanı Akarca'ya tebrik mesajı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 267 oy alarak Yargıtayın yeni başkanı olan Mehmet Akarca'ya tebrik mesajı gönderdi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan mesajında, "Yargıtay Başkanlığına seçilmeniz dolayısıyla tebrik eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim. Yeni görevinizin şahsınız, hukuk camiamız ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ederim" ifadelerini kullandı.
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