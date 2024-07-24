Parçalı Bulutlu 28.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 24.07.2024 12:12

Yaşar Güler'den Yunan bakana tepki: Türkiye'ye yılda 60 milyon turist geliyor, buyursun gelsin

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Savunma Bakanı'na tepki gösterdi. Bakan Güler, "Buyursun gelsin. Yılda 60 milyon turist geliyor bekliyoruz

Yaşar Güler'den Yunan bakana tepki: Türkiye'ye yılda 60 milyon turist geliyor, buyursun gelsin

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Savunma Bakanı'nın "F-35 lerimiz var Ankara'ya geliriz" açıklamalarına tepki gösterdi.

Bakan Güler, "Türkiye'ye yılda 60 milyon turist geliyor, buyursun gelsin. Bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

ETİKETLER
Son Dakika Yaşar Güler Yunanistan
Sıradaki Haber
Trabzon-Kocaeli arasında direkt uçuşlar başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:53
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Rus tarafıyla müzakere yürütmeye hazırız
12:52
AB büyükelçileri, Ukrayna'nın yeniden inşası için 4,2 milyar euro gönderilmesinde anlaştı
12:46
ABD'de atmosferdeki suyu içme suyuna dönüştürecek cihaz geliştirildi
12:45
Yunanistan Batı Trakya'daki 'Türk' varlığını hazmedemiyor
12:50
İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 142 çocuk hayatını kaybetti
12:25
Ağrı Dağı'nda hayatını kaybeden 2 kişinin cenazelerini indirme çalışması sürüyor
3 bin yıllık Zerzevan Kalesi UNESCO Dünya Miras Kalıcı Listesi'ne girme yolunda
3 bin yıllık Zerzevan Kalesi UNESCO Dünya Miras Kalıcı Listesi'ne girme yolunda
FOTO FOKUS
Nepal'de yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü
Nepal'de yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ