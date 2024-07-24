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TRT Haber
24.07.2024 12:12
Yaşar Güler'den Yunan bakana tepki: Türkiye'ye yılda 60 milyon turist geliyor, buyursun gelsin
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Savunma Bakanı'na tepki gösterdi. Bakan Güler, "Buyursun gelsin. Yılda 60 milyon turist geliyor bekliyoruz
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Savunma Bakanı'nın "F-35 lerimiz var Ankara'ya geliriz" açıklamalarına tepki gösterdi.
Bakan Güler, "Türkiye'ye yılda 60 milyon turist geliyor, buyursun gelsin. Bekliyoruz." açıklamasını yaptı.