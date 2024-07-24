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Gündem
TRT Haber 24.07.2024 11:50

Trabzon-Kocaeli arasında direkt uçuşlar başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon ile Kocaeli arasında direkt uçuşların 9 Ağustos'ta başlayacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu, "İlk uçak Trabzon’dan saat 06.00’da, Kocaeli’nden de saat 08.25’te kalkacak" dedi.

Trabzon-Kocaeli arasında direkt uçuşlar başlıyor
[Fotograf: DHA]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon ile Kocaeli arasında artan yolcu talebine yanıt vermek maksadıyla 9 Ağustos tarihinde başlatılacak direkt uçuşların, vatandaşlara önemli zaman tasarrufu sağlayacağının altını çizdi.

Uraloğlu, “İlk sefer 9 Ağustos’ta gerçekleştirilecek. İlk uçak Trabzon’dan 06.00’da, Kocaeli’nden sabah saat 08.25’te kalkacak. 20 Eylül tarihine kadar her Cuma günü düzenlenecek olan uçuşlar ilk etapta 7 hafta süreyle planlandı. Yolcu talebine göre uçuş sayıları ve saatleri artırılabilir” dedi.

Bakanı Uraloğlu, 9 Ağustos itibariyle Trabzon-Kocaeli direkt uçuşlarının başlayacağını açıkladı.

Pegasus Havayolları tarafından 9 Ağustos ile 20 Eylül tarihleri arasında her cuma düzenlenecek olan uçuşlar ilk etapta 7 hafta süreyle planlanıyor.

Uraloğlu, Trabzon’dan 06.00’da kalkacak uçağın Kocaeli’ne 1 saat 50 dakika sonra ulaşacağını söyledi:

“Kocaeli’nden hareket edecek uçak da sabah saat 08.25’te kalkış yapacak ve yolcular sadece bir saat 30 dakika içerisinde 09.55’te Trabzon’a varmış olacaklar. Şehirlerarası otobüslerle yaklaşık 14 saat süren 995 kilometrelik mesafeyi bir buçuk saate indiriyoruz."

“Şehirlerin ekonomik hayatına canlılık katacak”

Bakan Uraloğlu ayrıca, Trabzon Havalimanı ile Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı arasından yapılacak bu uçuşların, özellikle bölgenin ekonomik gelişimine katkı sağlayacağını vurguladı:

"Türkiye’nin doğusuyla batısını yakınlaştırmaya devam ediyoruz. Trabzon ve Kocaeli’ni kapı komşusu yaptığımız bu uygulama ile hem iki şehrin hem de çevre illerin nüfus hareketliliğinin esnekleşmesini sağlayarak ekonomilerine ve turizm potansiyellerine önemli katkılar sağlamış olacağız."

Yeni uçuşlarla, yolculara hızlı ve konforlu seyahat deneyimi yaşatmayı amaçladıklarını belirten Uraloğlu, seferlerin başlangıç tarihinden itibaren yolcu talebine göre uçuş sayılarının ve saatlerinin artırılabileceğinin de altını çizdi. 

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Abdulkadir Uraloğlu Trabzon Kocaeli Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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