Dairenin kararına göre, bir firmadan araç kiralayan kişi, ters yöne girerek kural ihlali yaptı. İhlal nedeniyle İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliği, araç plakasına 1228 lira idari para cezası uyguladı.

Cezanın tebliği üzerine firma, aracı kiralayan kişinin cezayı ödemesi gerektiğini belirterek, itirazda bulundu. İtiraz, sulh ceza hakimliğince reddedildi.

Adalet Bakanlığının kanun yararına bozma istemi üzerine temyiz incelemesini yapan Yargıtay 7. Ceza Dairesi, verilen kararı yasalara aykırı bularak bozdu.

Karardan

Dairenin kararında, araç kiralama şirketlerinin 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu kapsamında araçlarının kiralandığı tarihleri ve kiralayanların açık kimlik bilgilerini usulüne uygun biçimde Kiralık Araç Bildirim Sistemine (KABİS) kayıt yapmaları gerektiği anımsatıldı.

Söz konusu kaydın yaptırılması halinde, kiralama tarihleri içinde meydana gelebilecek kural ihlallerinin, aracı kiralayan kişilerin yaptıklarının kabul edilmesi gerektiği bildirilen kararda, cezanın da aracı kiralayanın kimlik bilgilerine yazılması gerektiği vurgulandı.

Mahkemenin, aracı kiraya veren işletmecinin itiraz gerekçeleri ve elindeki kira sözleşmesi ile KABİS'e kayıt yaptırdığına dair belgeleri cezayı düzenleyen idari kuruma göndermeden itirazı reddettiği aktarılan kararda, bunun yasalara aykırı olduğu bildirildi.

Kararda, "İtirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmemiş ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309'uncu maddesi uyarınca anılan kararın bozulması, muteriz hakkında uygulanan idari para cezasının kaldırılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.