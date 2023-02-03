Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma 11:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
[AA (Arşiv)]
Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bizi ne kar, ne yağmur, ne fırtına ne de zorlu arazi şartları durdurabilir! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!" ifadelerine yer verildi.
Bizi ne kar, ne yağmur, ne fırtına ne de zorlu arazi şartları durdurabilir!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 3, 2023
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek! #MSB pic.twitter.com/OZu4Rd6kv2
Etiketler: Irakın Kuzeyi Pençe Operasyonları Terörle Mücadele
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