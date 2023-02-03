Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bizi ne kar, ne yağmur, ne fırtına ne de zorlu arazi şartları durdurabilir! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!" ifadelerine yer verildi.

Bizi ne kar, ne yağmur, ne fırtına ne de zorlu arazi şartları durdurabilir!



Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek! #MSB pic.twitter.com/OZu4Rd6kv2 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 3, 2023